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Участником нападения на экс-депутата Шингаркина оказался член команды Тесака

Избивший в центре Москвы экс-депутата Шингаркина состоял в команде Тесака

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Участником нападения на экс-депутата Госдумы от ЛДПР Маскима Шингаркина оказался бывший член команды националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, нападавшим был Максим А. Мужчина занимался боксом и имеет судимость.

Нападение на экс-депутата произошло в субботу, 5 февраля, на Самотечной улице в Москве. Мужчина атаковал Шингаркина со спины и начал избивать, пока тот не оказался лицом на земле.

Бывший народный избранник получил перелом скуловой кости со смещением. Ему понадобилась операция.

В воскресенье, 6 февраля, московская полиция возбудила по факту нападения уголовное дело по статье 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»).

По подозрению в нападении был также задержан Александр Курников из Ногинска. По версии следствия, он мог подвозить Максима А. до места преступления.

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Роман Кирьянов
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