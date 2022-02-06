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После избиения экс-депутата Госдумы возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего депутата Госдумы Шингаркина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Московская полиция возбудила уголовное дело после избиения экс-депутата Государственной Думы Максима Шингаркина. Об этом сообщил ТАСС источник агентства в силовых структурах.

«По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Причинение средней тяжести вреда здоровью")», — заявил собеседник агентства после нападения на экс-парламентария в столице.

Неизвестный подошел к политику на парковке на Самотечной улице и нанес ему удар, после чего пострадавший попытался убежать. Нападавший догнал Шингаркина, повалил на землю и продолжил избиение.

Позднее стало известно, что у бывшего парламентария диагностировали перелом скуловой кости со смещением. Ему потребуется операция. Нападение на Шингаркина зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Шингаркин был депутатом Госдумы от ЛДПР, но в 2016 году он покинул партию. В 2021 году бывший законотворец неудачно пытался баллотироваться в нижнюю палату парламента от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС).

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Артур Галеев
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