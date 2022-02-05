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Избитому в Москве бывшему депутату Госдумы назначили операцию

Врачи обнаружили у избитого в Москве бывшего депутата Госдумы Шингаркина перелом скулы

Кадр: Mash

Врачи назначили операцию избитому в Москве бывшему депутату Госдумы Максиму Шингаркину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, у политика обнаружили перелом скуловой кости со смещением. В ближайшее время его прооперируют.

Неизвестные напали на Шингаркина ранее 5 февраля вблизи одного из офисов на Самотечной улице в центре Москвы. После избиения мужчину доставили в больницу с подозрением на перелом носа. Сам экс-депутат считает, что нападение на него было спланировано, злоумышленники следили за ним в течение недели.

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Марина Совина
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