Избитому в Москве бывшему депутату Госдумы назначили операцию

Врачи назначили операцию избитому в Москве бывшему депутату Госдумы Максиму Шингаркину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, у политика обнаружили перелом скуловой кости со смещением. В ближайшее время его прооперируют.

Неизвестные напали на Шингаркина ранее 5 февраля вблизи одного из офисов на Самотечной улице в центре Москвы. После избиения мужчину доставили в больницу с подозрением на перелом носа. Сам экс-депутат считает, что нападение на него было спланировано, злоумышленники следили за ним в течение недели.