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Избиение бывшего депутата Госдумы попало на видео

Камеры зафиксировали момент нападения на бывшего депутата Госдумы Шингаркина в Москве
Начало событий в новости Избитому в Москве бывшему депутату Госдумы назначили операцию

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на бывшего депутата Госдумы Шингаркина в центре Москвы. Кадры публикуют «Известия».

На ролике видно, как неизвестный подходит к политику на парковке и наносит ему удар. Шингаркин пытается убежать, но его догоняют и валят на землю, после чего избиение продолжается.

Ранее стало известно, что у Шингаркина врачи диагностировали перелом скуловой кости со смещением. Ему назначили операцию.

Шингаркин был депутатом Госдумы от ЛДПР, в 2016 году он покинул партию Владимира Жириновского. В 2021 году Шингаркин предпринял безуспешную попытку баллотироваться в нижнюю палату парламента от Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

Марина Совина
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