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Появилось новое видео избиения экс-депутата Госдумы в Москве

Неизвестный напал со спины на бывшего депутата Госдумы Шингаркина у офиса в центре Москвы

Неизвестный напал со спины на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина у офиса в центре Москвы. Новое видео с места опубликовано в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как Шингаркин направляется к припаркованному автомобилю. Неожиданно экс-депутата догоняет неизвестный мужчина и начинает бить. Шингаркин оказывается лицом на земле.

Преступника пока не нашли.

6 февраля московская полиция возбудила уголовное дело после избиения Шингаркина.

О нападении на бывшего депутата стало известно 5 февраля. Неизвестный подошел к политику на парковке на Самотечной улице и нанес ему удар, после чего пострадавший попытался убежать.

Позднее стало известно, что у бывшего парламентария диагностировали перелом скуловой кости со смещением. Ему потребуется операция.

Анна Щербакова
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