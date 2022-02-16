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Российские шорт-трекисты упустили бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по шорт-треку стала четвертой в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото: Phil Noble / Reuters

Мужская сборная России по шорт-треку заняла четвертое место в эстафете на 5000 метров на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За российскую команду выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян. Первыми к финишу пришли канадские спортсмены. Серебряную медаль завоевали представители Южной Кореи. Бронзовую награду взяли итальянцы, опередившие россиян благодаря фотофинишу. Судьи определили, что команда Италии опередила соперника на 0,009 секунды.

Сборная России по шорт-треку завершила выступления на Олимпиаде в Пекине. На счету женской команды ни одной медали. У мужчин серебро на дистанции 500 метров взял Ивлиев, а Елистратов пришел к финишу третьим в забеге на 1500 метров.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Спортсмены разыгрывают 109 комплектов наград.

Алексей Гусев
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