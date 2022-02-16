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В Москве налетчики похитили россиянина ради двух с половиной миллионов рублей

Два налетчика похитили россиянина на Брестской улице в Москве и отняли 2,5 миллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полицейские разыскивают налетчиков, похитивших россиянина ради двух с половиной миллионов рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, нападение произошло 11 февраля на 2-й Брестской улице столицы, когда 33-летний мужчина находился во дворе дома с сумкой, в которой были миллионы. Бандиты появились внезапно и силой затолкали свою жертву в машину, после чего вывезли, избили и отняли сумку. Затем потерпевшего высадили из машины за территорией МКАД. По его словам, одному из налетчиков на вид около 35 лет.

11 февраля сообщалось, что суд арестовал двоих налетчиков и их пособников, причастных к убийству кассира в Подмосковье.

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Владимир Седов
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