В Москве налетчики похитили россиянина ради двух с половиной миллионов рублей

В Москве полицейские разыскивают налетчиков, похитивших россиянина ради двух с половиной миллионов рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, нападение произошло 11 февраля на 2-й Брестской улице столицы, когда 33-летний мужчина находился во дворе дома с сумкой, в которой были миллионы. Бандиты появились внезапно и силой затолкали свою жертву в машину, после чего вывезли, избили и отняли сумку. Затем потерпевшего высадили из машины за территорией МКАД. По его словам, одному из налетчиков на вид около 35 лет.

11 февраля сообщалось, что суд арестовал двоих налетчиков и их пособников, причастных к убийству кассира в Подмосковье.