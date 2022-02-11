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Суд арестовал убивших кассира в Подмосковье налетчиков и их пособников

Четверо причастных к убийству кассира в Подмосковье мигрантов арестованы судом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд арестовал двоих налетчиков и их двоих пособников, причастных к убийству кассира в Подмосковье. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение четверым приезжим из Таджикистана, ограбившим продуктовый магазин в селе Новопетровское Истринского округа. В ходе расследования стало ясно, что это не единственный налет с их участием. Один из преступников ранее работал в продуктовом магазине этой сети и хорошо знал внутренние процессы.

На видео ограбления, обнародованном ранее, видно, как двое мужчин в масках и с деревянными дубинками ходят мимо человека, который лежит на полу. Еще двое сообщников в кадр не попали, они ждали снаружи. Грабители забрали деньги из кассы, а потом и из сейфа. Женщина, лежавшая на полу, позже умерла от травм, которые нанесли ей грабители.

Следователи также установили, что на территории России законно находились только двое задержанных, еще двое оказались нелегалами.

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Леонид Микуляк
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