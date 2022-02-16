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Опубликовано первое фото российского Ту-22М3 с новой ракетой

Минобороны России опубликовало первые снимки бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой Х-32

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало первые снимки дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 с новым вооружением. Самолеты на изображении оснащены новой ракетой Х-32, сообщает Telegram-канал bmpd.

Самолеты запечатлели на авиабазе Хмеймим в Сирии во время инспекции министра обороны России Сергея Шойгу. Новую ракету заметили на внешней подвеске дальних бомбардировщиков. В публикации предположили, что это первые снимки новой ракеты Х-32.

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30 января

Ракета Х-32 разработана на основе советской Х-22. Она получила новый двигатель, а уменьшенная боевая часть позволила увеличить запас топлива и дальность полета Х-32. Также боеприпас оснастили системой автоматического управления и новой системой наведения. Считается, что дальность пуска ракеты составляет 1000 километров.

Ранее в Минобороны России сообщили о переброске самолетов Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» на авиабазу Хмеймим.

В феврале 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал об испытаниях новой ракеты. Он отметил, что Ту-22М3 произвел несколько пусков ракет Х-32, которые подтвердили характеристики боеприпаса.

В мае 2021 года издание The Drive оценило опасность российских Ту-22М3 для британских и американских авианосных ударных групп.

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Даниил Иринин
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