Абрамович вывел свой главный актив из офшора

Российский миллиардер Роман Абрамович стал прямым владельцем своего главного актива — он переоформил принадлежащую ему долю в сталелитейной компании Evraz с офшорной компании на себя, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Ранее доля принадлежала его компании Greenleas International Holdings, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах.

Из сообщения биржи следует, что сам Абрамович зарегистрирован в деревне Немчиново Одинцовского района Московской области. На сайте биржи указано, что ценные бумаги были выведены из офшора 16 февраля. Теперь Амбрамович лично владеет 417 767 314 обыкновенных акций Evraz и является крупнейшим акционером компании с долей 28,64 процента голосующих акций.

Двумя другими крупными держателями бумаг Evraz являются председатель совета директоров компании Александр Абрамов (владеет 19,32 процента бумаг через офшорную фирму Abiglaze) и председатель совета директоров строительного холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов (его офшорной компании Crosland Global принедлежит 9,65 процента акций). Еvraz Group — металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане.

В сентябре Forbes включил ее в десятку крупнейших частных компаний России — ее выручка за 2020 год составила 770 миллиардов рублей. Ее глобальные депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2005 года. В ноябре 2021 года вице-президент компании по финансам Николай Иванов рассказал, что Evraz может выйти на Московскую биржу.

В ноябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Greenleas International Holdings о приобретении 26,74 процента крупнейшей в России угольной шахты «Распадская». 90,6 процента «Распадской» владеет Evraz, которая в настоящее время завершает выделение угольных активов, распределяя акции угольной компании между всеми акционерами пропорционально их долям.