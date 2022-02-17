Samsung Galaxy S22 уступил iPhone трехлетней давности

Выпущенный в 2019 году смартфон Apple оказался мощнее нового флагмана Samsung. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты издания ссылаются на исследование немецкого блога Computer Base, авторы которого протестировали производительность различных процессоров в бенчмарке. Из теста GFXBench следовало, что самым мощным чипом в топе оказался Apple M1, применяемый в компьютерах и планшетах — он набрал 82,3 балла. На второй позиции оказался Apple A15 Bionic, который встречается в топовых iPhone 13 — 53,4 балла.

Apple A13 Bionic, который используется в iPhone 11, получил 33,9 балла. При этом чип Exynos 2200, который применяется в Samsung Galaxy S22 и S22+, набрал меньше — только 33 балла. Таким образом, синтетические тесты показали, что новые флагманы Samsung уступили в производительности iPhone трехлетней давности.

При этом версия процессора Exynos 2200, которая используется во флагмане Samsung Galaxy S22 Ultra, получила 34 балла и незначительно опередила чип Apple A13 Bionic.

«Производительность процессора и графического чипа имеет значение во многих ситуациях, и немного странно, что чип во флагманском Android-устройстве может быть побежден процессором, разработанным Apple в 2019 году», — отметили журналисты. Авторы подчеркнули, что данный недостаток новых флагманов Samsung довольно критичен, так как его невозможно исправить обновлениями.

В середине февраля журналисты издания PCMag сравнили мощность Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max в бенчмарках. Выяснилось, что смартфон Apple, выпущенный осенью 2021 года, оказался мощнее нового флагмана Samsung.