Самый мощный смартфон Samsung сравнили с iPhone

Новый флагманский смартфон Samsung уступил в тестах производительности iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщает издание PCMag.

Журналисты медиа сравнили мощность двух флагманских смартфонов от Samsung и Apple в синтетических тестах. Данные эксперимента Geekbench 5 показали, что Samsung Galaxy S22 Ultra набрал 1232 балла в одноядерном тесте, при этом флагманский телефон Apple получил 1735 баллов. В многоядерном тестировании флагман Samsung получил 3433 очка, тогда как топовый телефон Apple — 4647 очков.

Также специалисты выяснили, что нейронная система iPhone 13 Pro Max, которая отвечает за ИИ-вычисление и нейросетевую обработку изображений, оказалась производительнее подобной у конкурента. В тесте флагман Apple получил 948 баллов, самый мощный на данный момент аппарат Samsung — 448 баллов.

Результаты тестирования не удивили специалистов. Авторы отметили, что установленный в iPhone 13 Pro Max чип Apple A15 Bionic оказался значительно мощнее процессора предыдущего поколения. При этом чип Snapdragon 8 Gen 1, который используется в Samsung Galaxy S22 Ultra, не получился радикально производительнее Snapdragon 888. Так, тесты GFXBench показали, что в некоторых задачах Snapdragon 8 Gen 1 мощнее процессора прошлого поколения на 20 процентов.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra состоялся 9 февраля. Телефон в топовой комплектации с 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X, тройной камерой с объективами разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, одним терабайтом встроенной памяти, батареей емкостью 4000 миллиампер-часов оценили в России в 155 тысяч рублей.

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