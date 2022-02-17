В США российскую армию описали словами «тупой молот»

Вооруженные силы России являются наследием советской эпохи и остаются «тупым молотом», который до сих пор невероятно тяжел. Такими словами в американском издании The Drive обозреватель Тайлер Роговей описал современную российскую армию, сосредоточенную в приграничных с Украиной регионах.

«Количество артиллерии, которое могут пустить в ход российские силы, совершенно пугает и представляет невероятную опасность. Войска в 130 000 человек тоже не останавливаются на достигнутом, хотя качество этих сил и их снаряжения непостоянны», — говорится в публикации.

По словам Роговея, «Россия предприняла целенаправленные шаги по модернизации своих вооруженных сил». «И российский "тупой молот", и эти модернизированные возможности будут продемонстрированы всему миру в ходе крупной операции вторжения [на Украину]», — уверяет обозреватель.

Автор пишет, что «тактические баллистические ракеты "Искандер-М" — ужасающее оружие — обрушится на критически важные укрепленные цели». «Крылатые ракеты будут бить по менее защищенным, в том числе по объектам противовоздушной обороны (ПВО)», — прогнозирует Роговей.

По его словам, «Россия также сделает все возможное, чтобы быстро добиться господства в воздухе над Украиной, нейтрализовав незначительную авиацию страны еще до того, как ее можно будет использовать».

Автор пишет, что западное оружие, поставленное на Украину, в частности, переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger, не способно отразить удар России по Украине. «Они там для того, чтобы затянувшийся конфликт в Украине стал чрезвычайно дорогостоящим для Кремля», — уверяет обозреватель.

В феврале аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан на страницах американского издания Breaking Defense написал, что возможная война России и Украины может стать бесценным уроком для США.