В США возможную войну России и Украины назвали бесценным уроком

Возможная война России и Украины может стать бесценным уроком для США, заявил на страницах американского издания Breaking Defense аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

В публикации называются вопросы, ответы на которые могут быть получены в ходе потенциального конфликта между двумя странами, что позволит Соединенным Штатам уточнить особенности применения тех или иных вооружений в условиях современного боя.

В частности, аналитик задается вопросом о целесообразности применения танков, которые, как продемонстрировал последний конфликт в Нагорном Карабахе, оказались уязвимы для удара беспилотников. Другой вопрос касается использования киберопераций, позволяющих нейтрализовать технику и инфраструктуру противника.

Еще один аспект военных действий, который интересует Канчиана, — использование вертолетов в отношении противника, располагающего развитыми системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Можно ли все-таки высадить морской десант на вражеский берег?» — задается вопросом автор, отмечая, что последняя подобная крупная операция была проведена Великобританией против Аргентины в ходе Фолклендской войны.

Аналитик также допускает, что в возможном конфликте артиллерия может стать доминирующей силой на поле боя.

«Российско-украинская война даст лучшее представление о динамике будущего поля битвы. Военные аналитики извлекут из этого уроки», — надеется автор.

В феврале главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к украинским ученым, отметив, что военные хотят получить современные системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут перехватывать гиперзвуковые ракеты. Также ВСУ нуждаются в средствах ПВО для борьбы с беспилотниками.