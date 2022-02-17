В России оценили подорожание «борщевого набора»

Росстат показал изменение цен на овощи из так называемого борщевого набора с 2017 по 2022 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. По оценкам аналитиков, за пять лет сильнее всего подорожала белокочанная капуста: цены выросли с 18,46 до 59,96 рубля.

С января 2017 года по январь 2022-го стоимость картофеля выросла с 20,8 до 48,24 рубля, свеклы — 22,52 до 45,22 рубля, моркови — с 26,98 до 48,37 рубля, а репчатый лук подорожал с 22,43 до 31,4 рубля.

В середине января стало известно, что ретейлеры предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты. В частности, X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты не более чем до 10 процентов до конца 2022 года. в «Магните» заявили, что наценка охватит около 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. Среди них вермишель, овощи для «борщевого набора», а также хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

«Борщевой набор» подорожал и на Украине: за год его стоимость выросла в 2,6 раза. Согласно подсчетам, оптовые цены на морковь оказались выше прошлогодних в два раза, лук подорожал в 2,5 раза, белокочанная капуста и свекла -— в три раза. Только картофель стал стоить меньше — средние оптовые цены оказались почти на треть ниже, чем год назад.