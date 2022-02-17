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В России оценили подорожание «борщевого набора»

Росстат подсчитал рост цен на овощи из «борщевого набора» за пять лет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Росстат показал изменение цен на овощи из так называемого борщевого набора с 2017 по 2022 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. По оценкам аналитиков, за пять лет сильнее всего подорожала белокочанная капуста: цены выросли с 18,46 до 59,96 рубля.

С января 2017 года по январь 2022-го стоимость картофеля выросла с 20,8 до 48,24 рубля, свеклы — 22,52 до 45,22 рубля, моркови — с 26,98 до 48,37 рубля, а репчатый лук подорожал с 22,43 до 31,4 рубля.

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«Борщевой набор» подорожал и на Украине: за год его стоимость выросла в 2,6 раза. Согласно подсчетам, оптовые цены на морковь оказались выше прошлогодних в два раза, лук подорожал в 2,5 раза, белокочанная капуста и свекла -— в три раза. Только картофель стал стоить меньше — средние оптовые цены оказались почти на треть ниже, чем год назад.

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Платон Щукин
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