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Бывшего зампреда Центробанка признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего заместителя председателя ЦБ Корищенко

Фото: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 17 февраля признал несостоятельным бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко, указано на сайте учреждения. В отношении банкрота начали процедуру реализации имущества, после которой все кредиторы получат средства, вырученные от продажи его имущества.

Бывшего зампреда ЦБ признали банкротом по заявлению одного из кредиторов, Алексей Харченко, который выдал Корищенко заем 1,5 миллиона рублей в 2019 году. После рассмотрения дела в суде в июне 2021 года в отношении финансиста инициировали процедуру реструктуризации задолженности. К этому времени к сумме основного долга прибавились 3,1 миллиона пени (финансового наказания за невыполнение обязательств в срок) и более 235 тысяч рублей процентов за пользование займом.

Харченко — не единственный кредитор финансиста. Обанкротившийся «Инвестбанк», который Корищенко возглавлял вплоть до отзыва лицензии в 2013 году, также обратился в суд через Агентство по страхованию вкладов с требованиям привлечь бывшего сотрудника ЦБ к ответственности по ее долгам. Корищенко занимал пост заместителя председателя Центробанка с 2002 по 2008 год, а затем стал заведовать кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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Кроме того, Константин Корищенко уже проходит по уголовному делу об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса). Согласно предположению следствия, он и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун вывели из «Инвестбанка» 1,4 миллиарда рублей в виде ценных бумаг. Паи инвестиционных фондов за несколько дней до отзыва лицензии банка обменяли на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».

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Софья Ермакова
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