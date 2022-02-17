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Доказана эффективность нового препарата от коронавируса

В Pfizer произвели новый противовирусный препарат от COVID-19

Фото: Shutterstock

Биологи доказали эффективность нового противовирусного препарата от коронавируса. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Communications.

Как уверяет компания Pfizer, ставшая производителем противовирусного средства под названием паксловид (PF-332), их разработка поможет предотвратить распространение вируса, вызывающего COVID-19 между людьми и животными, а также защитит от заражения штаммами дельта и бета. Исследования in vivo, то есть в живом организме, было основано на организмах сирийских хомячков, так как эти животные переносят коронавирусную инфекцию практически так же тяжело, как и люди.

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Механизм действия паксловида основан на разрушении белка Mpro, который является главным ферментом оболочки коронавируса. Данные, полученные в ходе научной работы, показали, что даже малого количества PF-332 достаточно, чтобы уменьшить присутствие вируса в легких подопытных до пяти-семи раз. Кроме того, при удвоении дозировки полностью прекращалось распространение SARS-CoV-2 в организме и существенно ускорялось выздоровление. Также специалисты выявили, что другие обитатели клеток не заразились от животных, которые были больны COVID-19, но получили паксловид.

По мнению авторов исследования, их разработка станет перспективным препаратом для борьбы с пандемией, так как препятствует распространению вируса и помогает остановить его размножение внутри организма.

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Елена Апазиди
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