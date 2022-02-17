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Шесть европейских стран призвали Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

Франция, Германия и еще четыре страны призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Шесть европейских стран призвали Россию не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление представил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, передает ТАСС.

Документ с призывом отказаться от признания самопровозглашенных республик подписали Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия. «Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — заявил де Ривьер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия признает ДНР и ЛНР, это нарушит суверенитет Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин может пойти на такой шаг ради повышения ставок.

Предложение Госдумы признать ДНР и ЛНР поступило днем 15 февраля: в ходе рейтингового голосования депутаты постановили немедленно обратиться к президенту России с соответствующей просьбой. По мнению парламентариев, в Донбассе около 800 тысяч российских граждан, и оказать им помощь Россия «обязана по Конституции».

Марина Совина
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