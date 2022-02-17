В НАТО рассказали о последствиях признания ДНР и ЛНР Россией

Министры обороны стран НАТО считают, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), это нарушит суверенитет Украины. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, цитату приводит РИА Новости.

Предложение Госдумы признать ДНР и ЛНР поступило днем 15 февраля: в ходе рейтингового голосования депутаты постановили немедленно обратиться к президенту России с соответствующей просьбой. По мнению парламентариев, в Донбассе около 800 тысяч российских граждан, и оказать им помощь Россия «обязана по Конституции».

Комментируя предложение, президент России Владимир Путин заявил, что в Госдуме ориентируются на мнение избирателей, которые в массе своей сочувствуют Донбассу и надеются на изменение ситуации в регионе в лучшую сторону. Он признал, что проблемы Донбасса могут быть решены благодаря исполнению Минских соглашений, и не дал согласия или отказа на предложение депутатов.

