Собянин понадеялся еще увидеть Валиеву на Олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских фигуристок с призовыми местами на Олимпиаде в Пекине. Об этом он написал в своем Instagram.

Собянин отметил успехи Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой. «Анна Щербакова — чисто, артистично, грандиозно! Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков за программу!», — написал он. Мэр также заявил, что Валиева проявила настоящий характер, и он еще надеется увидеть ее на будущих Олимпийских играх.

По итогам соревнований Щербакова получила золотую медаль в личном турнире, набрав 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова с результатом 251,73 балла. Японка Каори Сакамото заняла третье место, а четвертое — российская спортсменка Камила Валиева. Узнав результаты соревнований, Александра Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед, однако позже отметила, что довольна серебряной медалью.