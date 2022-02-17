Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Собянин понадеялся еще увидеть Валиеву на Олимпиаде

Мэр Москвы Собянин поздравил российских фигуристок с медалями на Олимпиаде в Пекине
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских фигуристок с призовыми местами на Олимпиаде в Пекине. Об этом он написал в своем Instagram.

Собянин отметил успехи Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой. «Анна Щербакова — чисто, артистично, грандиозно! Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков за программу!», — написал он. Мэр также заявил, что Валиева проявила настоящий характер, и он еще надеется увидеть ее на будущих Олимпийских играх.

По итогам соревнований Щербакова получила золотую медаль в личном турнире, набрав 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова с результатом 251,73 балла. Японка Каори Сакамото заняла третье место, а четвертое — российская спортсменка Камила Валиева. Узнав результаты соревнований, Александра Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед, однако позже отметила, что довольна серебряной медалью.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский потребовал для Украины гарантий как у стран НАТО
WADA заявило об отсутствии доказательств невиновности Валиевой
Санкт-Петербург оказался под угрозой затопления
Подросток станцевал в окне многоэтажки и разозлил сеть
Собянин понадеялся еще увидеть Валиеву на Олимпиаде
CAS подтвердил возможность попадания триметазидина к Валиевой из лекарства деда
Киев отказался видеть угрозу полномасштабной операции против Украины
Мужчина избил водителя скорой помощи
В Роспотребнадзоре сравнили последствия омикрона с другими штаммами
В ЛНР указали на причастность украинских военных к обстрелу детсада в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.