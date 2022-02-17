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Стали известны первые слова Тутберидзе Валиевой после проката

Тутберидзе отреагировала на прокат Валиевой вопросом "Ну что ты так отпустила-то все?"

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире телеканала «Россия 1» отреагировала на неудачный прокат произвольной программы Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Стали известны первые слова Тутберидзе. Специалист спросила подопечную, почему та перестала бороться во время выступления. «Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — сказала тренер 15-летней спортсменке.

Валиева провалила произвольную программу на Играх-2022 и осталась без медали Олимпиады

Фигуристка выступала под последним стартовым номером. Ей не удалось выполнить программу: она сделала тройной аксель с ошибкой, упала с каскада четверной тулуп — тройной тулуп и упала с тройного риттбергера. В итоге Валиева набрала 141,93 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото. При этом по итогам короткой программы Валиева лидировала, опережая ближайшую соперницу на два балла.

После проката спортсменка без слов покинула микст-зону. Она разрыдалась на плече у тренера, которая пыталась внушить Валиевой, что это самый худший день в ее жизни, который стоит пережить.

Валиева пропустила вперед двух российских фигуристок

Олимпийское золото выиграла Анна Щербакова, набрав в общей сложности 255,95 балла и откатав обе программы без ошибок. На втором месте расположилась Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Она установила историческое достижение, успешно исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.

Трусова осталась недовольна вторым местом. В микст-зоне она заявила, что ненавидит фигурное катание. 20 минут фигуристка отказывалась выходить на церемонию награждения, а находясь на пьедестале, не поздравила победившую Щербакову.

У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!

Александра Трусовароссийская фигуристка

Позднее Трусова заявила, что причиной ее поведения стало долгое нахождение вдали от мамы и любимых домашних животных. Она подчеркнула, что довольна своим прокатом и завоеванной серебряной медалью.

Причиной неудачного выступления Валиевой назвали допинг-скандал

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что международные организации, ополчившиеся на спортсменку, повлияли на моральное состояние Валиевой. Она посчитала, что Валиеву «убили» на этих соревнованиях. Комментатор Первого канала Павел Занозин, наблюдавший за состоянием спортсменки, также отметил ее разбитое состояние после нападок западных журналистов.

Кроме того, заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) должны ответить за то, что уничтожили главную звезду мирового фигурного катания. По его мнению, они намеренно желали не дать Валиевой победить.

Это трагедия! То, что они устроили, — это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить. Что хотели, то они и сделали

Александр Жулинзаслуженный тренер России

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине

Проба спортсменки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.

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При этом МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения по итогам личного турнира у женщин, если призером окажется Валиева. Так как 15-летняя фигуристка не попала на пьедестал, Щербакова и Трусова получают свои награды на официальном мероприятии в Пекине.

Также МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Анастасия Борисова
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