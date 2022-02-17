Фигуристка Трусова установила историческое достижение на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в одной программе на ОИ. До нее ни одна фигуристка не делала этого. Трусова по итогам двух программ получила 251,73 балла.

На данный момент россиянка лидирует в женском одиночном турнире. Впереди выступление двух россиянок Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой исполнила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.

14 февраля Международный олимпийский комитет объявил, что откажется от вручения медалей по итогам личного женского турнира, если в число призеров попадет Валиева. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021-го и участвует в Олимпиаде по решению Спортивного арбитражного суда.

