Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Наполи
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Аталанта
Сегодня
23:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тарасова описала четвертое место Валиевой фразой «убили девочку»

Тренер Тарасова заявила, что ставшую четвертой на Играх-2022 фигуристку Валиеву «убили»

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала четвертое место россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Специалист описала неудачное выступление 15-летней спортсменки фразой «убили, девочку убили». Также она поздравила с победой другую россиянку Анну Щербакову и заявила, что Александра Трусова, занявшая второе место, показала будущее фигурного катания.

Ранее 17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото. Выступавшая последней Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом
Россия ответила США на обвинения в эскалации на границах Украины
Сайт МИД России стал недоступен
У летучих мышей нашли опасные для человека коронавирусы
За мошенничество с квартирами пенсионеров задержана банда черных риелторов
Зеленский заявил о ненужности иностранных войск на Украине
Госдепартамент отреагировал на высылку заместителя посла США из России
Россиянам предсказали рост стоимости поездок на майские праздники в два раза
Тарасова описала четвертое место Валиевой фразой «убили девочку»
Запад не поверил в отвод российских войск и назвал новую дату «вторжения»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.