Тарасова описала четвертое место Валиевой фразой «убили девочку»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала четвертое место россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Специалист описала неудачное выступление 15-летней спортсменки фразой «убили, девочку убили». Также она поздравила с победой другую россиянку Анну Щербакову и заявила, что Александра Трусова, занявшая второе место, показала будущее фигурного катания.

Ранее 17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото. Выступавшая последней Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.