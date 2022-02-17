Россияне впервые заинтересовались поездками в два региона страны на 8 Марта

Российские туристы массово заинтересовались путешествиями на Масленицу и 8 Марта в Калмыкию и Марий Эл. Об этом сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во время пресс-конференции в ТАСС.

По словам Ломидзе, в 2022 году поездки на праздничные даты в два региона стали впервые популярны среди россиян. Кроме того, туристы стали активнее интересоваться путешествиями в весенние каникулы, чем годом ранее.

«Если сравнивать спрос на весенние праздничные даты с 2021 годом, то, по оценке туроператоров, он существенно превышает. Свою роль сыграл кешбэк. У некоторых туроператоров спрос превышает на 50-60 процентов показатели прошлого года», — отметила глава АТОР.

Помимо двух республик, список популярных регионов для путешествий на мартовские праздники традиционно возглавили Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Помимо прочего, увеличился спрос и на экскурсионные направления — города Золотого кольца, а также Санкт-Петербург.

Ранее в феврале российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Турцию на 8 Марта. Перелет из Москвы в Стамбул и обратно обойдется одному туристу от 23,9 тысячи рублей.