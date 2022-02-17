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В Эстонии предрекли ограниченное военное нападение России на Украину

В эстонской разведке заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину
Микк Марран

Микк Марран. Фото: Минобороны Эстонии

Российские войска могут совершить «ограниченное» военное нападение на Украину. Об этом во время брифинга заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран, сообщает Reuters.

Он утверждает, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, и предрек ракетный обстрел и оккупацию «ключевого участка местности» российскими военными на территории республики.

«Сейчас, по нашей оценке, они будут избегать городов с большим населением, так как для контроля над этими районами требуется много войск. Но нет четкого понимания, какой путь могут выбрать российские войска», — отметил Марран.

Глава разведки также добавил, что не исключает усиления боевых действий в Донбассе, и назвал такой сценарий «весьма вероятным».

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки Эстонии поменяла дату вторжения Вооруженных сил России на Украину. По оценке ведомства, российская армия может приступить к «полномасштабной операции» против республики со второй половины февраля «после достижения военной готовности».

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Георгий Нестеров
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