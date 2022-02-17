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Сайт МИД России стал недоступен

Сайт МИД России оказался недоступен после публикации ответа США по гарантиям безопасности

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Официальный сайт МИД России оказался недоступен после публикации реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. При попытке зайти на портал 17 февраля возникает ошибка.

Позже на сайте появилось обозначение, что страница недоступна. В МИД официально не прокомментировали проблемы с доступом к ресурсу. Он стал недоступен после того, как 17 февраля на нем появился ответ дипломатического ведомства на реакцию США относительно российского проекта договора между двумя странами о гарантиях безопасности.

Ранее сообщалось, что МИД России в ответе США заявил о возможном реагировании мерами военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.

17 февраля также стало известно, что текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности состоит из 11 страниц. В нем говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности», а также вывести все американские войска и вооружения из Европы и Прибалтик. Помимо того, МИД раскритиковал реакцию Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Маргарита Щигарева
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