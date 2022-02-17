В МИД заявили об ответных мерах в случае провала переговоров по безопасности

Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности. Об этом говорится в ответе дипломатического ведомства по российскому проекту договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Документ опубликован на официальном сайте МИД.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников РФ будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — заявил МИД в документе

Таким образом, Москва оставляет за собой право применить военно-технические ответные меры для защиты национальных интересов в случае отказа и провала переговоров с США.

«Красные линии России и ее коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — сказано в письме ведомства.