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В НАТО решили увеличить присутствие на востоке из-за России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс усилит присутствие на востоке из-за действий РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО увеличит присутствие военных сил в странах на востоке и юго-востоке блока из-за действий России. Об этом решении заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«На этой министерской встрече мы приняли решение поручить нашему военному командованию разработать дальнейшие шаги для более долгосрочного усиления военного присутствия НАТО на востоке альянса», — рассказал генсек. По его словам, усиление включает в себя создание новой боевой группы НАТО в Румынии и в других странах центральной, восточной и юго-восточной части блока.

Ранее Столтенберг отметил, что Россия может вторгнуться на Украину почти без дополнительной подготовки. Таким образом он прокомментировал вопрос о возможности Москвы напасть на украинское государство в ближайшее время. По его словам, Россия собрала самую большую силу в Европе за последние десятилетия вокруг Украины.

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Екатерина Андреева
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