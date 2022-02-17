В НАТО оценили возможности России вторгнуться на Украину

Россия может вторгнуться на Украину почти без дополнительной подготовки. С такой оценкой выступил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал вопрос о возможности России напасть на украинское государство в ближайшее время. «Мы не знаем, что произойдет. Что мы знаем точно, так это то, что Россия собрала самую большую силу, которую мы видели в Европе за последние десятилетия, вокруг Украины», — сказал Столтенберг.

На том же брифинге по итогам заседания глав минобороны НАТО Столтенберг заявил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), это нарушит суверенитет Украины.

Также Столтенберг обвинил Россию в попытках создать предлог для вторжения на Украину. Он также отметил, что пропаганда альянса о подготовке вторжения России на Украину нацелена на то, чтобы это предотвратить. Ранее власти ДНР и ЛНР и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.