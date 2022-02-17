Токаев призвал дать объективную оценку Назарбаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал дать объективную оценку деятельности его предшественника Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.

Токаев заявил, что нельзя предавать забвению вклад и усилия первого президента. «Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности», — сказал он.

По словам Токаева, если у Назарбаева есть недостатки, то их нужно воспринимать как назидание молодым руководителям. Он добавил, что январские события стали большим уроком для страны. «Сделаны соответствующие выводы. Результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас», — заявил Токаев.

Он прокомментировал лишение Назарбаева части полномочий. В начале февраля Токаев подписал поправки в конституционные законы «О первом президенте — Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности РК». Поправки отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и ассамблее.

«Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история», — сказал Токаев.

В январе в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Митинги переросли в беспорядки, протестующие потребовали ухода из политики Назарбаева. Экс-президент долго не появлялся на публике, после чего выступил с обращением, в котором назвал себя пенсионером.