Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев призвал дать объективную оценку Назарбаеву

Токаев призвал воспринимать недостатки Назарбаева как назидание молодым руководителям

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал дать объективную оценку деятельности его предшественника Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.

Токаев заявил, что нельзя предавать забвению вклад и усилия первого президента. «Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности», — сказал он.

По словам Токаева, если у Назарбаева есть недостатки, то их нужно воспринимать как назидание молодым руководителям. Он добавил, что январские события стали большим уроком для страны. «Сделаны соответствующие выводы. Результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас», — заявил Токаев.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

Он прокомментировал лишение Назарбаева части полномочий. В начале февраля Токаев подписал поправки в конституционные законы «О первом президенте — Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности РК». Поправки отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и ассамблее.

«Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история», — сказал Токаев.

В январе в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Митинги переросли в беспорядки, протестующие потребовали ухода из политики Назарбаева. Экс-президент долго не появлялся на публике, после чего выступил с обращением, в котором назвал себя пенсионером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности
Мартиросян рассказал о сложностях после запуска Comedy Club
Подтверждена 30-летняя теория об активных ядрах галактик
Наряды нового цвета придут на смену культовому черному платью
Блинкен предложил Лаврову провести встречу в Европе
Токаев призвал дать объективную оценку Назарбаеву
Друг убитого в Карачаево-Черкесии туриста раскрыл подробности случившегося
Появилось видео причастности к убийству тамбовского чиновника его пасынка
Захарова отреагировала на обвинения ЕС в дезинформации о наступлении в Донбассе
Россияне захотели полететь в три экзотические страны на 23 февраля и 8 Марта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.