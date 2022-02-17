Названы наиболее покупаемые онлайн товары в России

Исследование банка «Открытие» назвало наиболее покупаемые онлайн товары в России. Так, чаще всего россияне приобретают в интернете одежду и обувь (56 и 67 процентов, соответственно), передает РИА Новости.

Финансовые продукты готов приобретать онлайн только каждый восьмой опрошенный (13 процентов), треть (32 процента) никогда не воспользуются такой услугой. Гаджеты не хотят покупать в интернете 19 процентов респондентов, одежду, обувь и посуду – 16 процентов, продукты и готовую еду — 12 и 11 процентов, соответственно.

При этом пользуются онлайн-покупками еды и продовольственных товаров 45 и 38 процентов россиян, билеты в кино или театры приобретают 23 процента, авиабилеты — 17 процентов. 13 процентов участников опроса готовы всё покупать в интернете.

Наибольший процент таких людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22 процента) и в Москве и Подмосковье (21 процент). Наименьший — на Дальнем Востоке (4 процента), Северном Кавказе (8 процентов) и Южном федеральном округе (8 процентов).

Среди минусов онлайн-покупок респонденты называют невозможность потрогать товар руками (75 процентов), риск обмана (39 процентов), угрозу мошенничества (36 процентов), трудности возврата (31 процент). Четыре процента не увидели никаких преимуществ приобретения через интернет.

Плюсами россияне считают удобство (70 процентов), экономию времени и денег (54 и 39 процентов, соответственно), безопасность во время пандемии коронавируса(32 процента). Шесть процентов не увидели недостатков вообще.

Менее позитивно опрошенные отнеслись к онлайн-торговле БАДами и лекарствами, 30 процентов полагают, что продавать можно только БАДы, 34 процента высказались за введение электронных рецептов, 35 процентов полагают, что продавать лекарства можно, но за исключением антибиотиков и психотропных средств.

Ранее стало известно, что около половины россиян (47 процентов) захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро, а около трети (31 процент) не считают это необходимым. Об этом говорится в данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

