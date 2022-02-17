Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы наиболее покупаемые онлайн товары в России

Исследование банка «Открытие»: треть россиян не готова покупать финансовые продукты онлайн

Фото: Pixabay

Исследование банка «Открытие» назвало наиболее покупаемые онлайн товары в России. Так, чаще всего россияне приобретают в интернете одежду и обувь (56 и 67 процентов, соответственно), передает РИА Новости.

Финансовые продукты готов приобретать онлайн только каждый восьмой опрошенный (13 процентов), треть (32 процента) никогда не воспользуются такой услугой. Гаджеты не хотят покупать в интернете 19 процентов респондентов, одежду, обувь и посуду – 16 процентов, продукты и готовую еду — 12 и 11 процентов, соответственно.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так» Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так»Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
9 февраля

При этом пользуются онлайн-покупками еды и продовольственных товаров 45 и 38 процентов россиян, билеты в кино или театры приобретают 23 процента, авиабилеты — 17 процентов. 13 процентов участников опроса готовы всё покупать в интернете.

Наибольший процент таких людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22 процента) и в Москве и Подмосковье (21 процент). Наименьший — на Дальнем Востоке (4 процента), Северном Кавказе (8 процентов) и Южном федеральном округе (8 процентов).

Среди минусов онлайн-покупок респонденты называют невозможность потрогать товар руками (75 процентов), риск обмана (39 процентов), угрозу мошенничества (36 процентов), трудности возврата (31 процент). Четыре процента не увидели никаких преимуществ приобретения через интернет.

Плюсами россияне считают удобство (70 процентов), экономию времени и денег (54 и 39 процентов, соответственно), безопасность во время пандемии коронавируса(32 процента). Шесть процентов не увидели недостатков вообще.

Менее позитивно опрошенные отнеслись к онлайн-торговле БАДами и лекарствами, 30 процентов полагают, что продавать можно только БАДы, 34 процента высказались за введение электронных рецептов, 35 процентов полагают, что продавать лекарства можно, но за исключением антибиотиков и психотропных средств.

Ранее стало известно, что около половины россиян (47 процентов) захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро, а около трети (31 процент) не считают это необходимым. Об этом говорится в данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США предупредили о неизбежных последствиях санкций против России
МОК заявил о ежедневной работе с Олимпийским комитетом России по делу Валиевой
Объявление для собачников в московском дворе рассердило горожан
На Украине обвинили Запад в экономической диверсии
Рискнувшая отдыхом в бюджетном отеле Египта россиянка рассказала о везении
Украина захотела организации Германией саммита в «нормандском формате»
В России задумали вдвое снизить максимальные ставки по микрозаймам
Названы возможные риски для Китая из-за российско-украинского конфликта
Названы наиболее покупаемые онлайн товары в России
Россиянку с двумя детьми держали в рабстве и насиловали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.