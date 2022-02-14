Россияне захотели получать зарплату в долларах или евро

Около половины россиян (47 процента) захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро, а около трети (31 процент) не считают это необходимым. Об этом говорится в данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает РБК.

В исследовании отмечается, что сейчас число желающих закрепить зарплату в долларах или евро оказалось максимальным с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32 процента россиян, а в августе 2020-го — 37 процентов.

Кроме того, среди тех, кто хотел бы получать оклад в долларах или евро, больше мужчин, чем женщин (55 процентов против 41 процент), а также россиян до 34 лет (56 процентов) и с доходом свыше 80 тысяч рублей (51 процент).

Ранее россиянам назвали способ добиться повышения зарплаты. При отсутствии индексации этих выплат юрист Аида Ибрагимова посоветовала обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.