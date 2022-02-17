Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ЛНР обвинила Украину в публикации постановочных фотографий разрушений

ЛНР заявила, что Киев публикует постановочные фото с разрушениями после обстрелов

Фото: Reuters

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Киев в публикации постановочных фотографий из пострадавших от обстрелов населенных пунктов. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«С целью оправдания преступных действий противника, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры, якобы в результате огневой активности Народной милиции», — сказано в сообщении.

В ЛНР утверждают, что на фотографиях стены домов разрушены, а стекла полностью целы. «Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото», — заявили в Народной милиции.

17 февраля ситуация в Донбассе обострилась. ДНР и ЛНР заявили, что украинские войска открыли огонь в направлении нескольких населенных пунктов, под минометный обстрел попали в том числе и окраины Донецка и Горловки. Украина заявила, что обстрел начался со стороны ДНР и ЛНР. В Станице Луганской снаряд попал в детский сад, а в поселке Врубовка — во двор школы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россия выслала заместителя посла США
В России предложили ввести новый тип кредита
Зеленский попросил у Италии помощи в переговорах с Путиным
США пообещали ответить на высылку своего дипломата из России
Заработать на жилье в России стало сложнее
Александр Домогаров окончательно покинул труппу театра Моссовета
В Карачаево-Черкессии убили справившего нужду в неположенном месте москвича
В Пентагоне рассказали о возможности для диалога с Россией
Зеленский приехал на передовую в Донбассе
Фигуристка Трусова установила историческое достижение на Олимпиаде-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.