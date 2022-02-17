ЛНР обвинила Украину в публикации постановочных фотографий разрушений

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Киев в публикации постановочных фотографий из пострадавших от обстрелов населенных пунктов. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«С целью оправдания преступных действий противника, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры, якобы в результате огневой активности Народной милиции», — сказано в сообщении.

В ЛНР утверждают, что на фотографиях стены домов разрушены, а стекла полностью целы. «Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото», — заявили в Народной милиции.

17 февраля ситуация в Донбассе обострилась. ДНР и ЛНР заявили, что украинские войска открыли огонь в направлении нескольких населенных пунктов, под минометный обстрел попали в том числе и окраины Донецка и Горловки. Украина заявила, что обстрел начался со стороны ДНР и ЛНР. В Станице Луганской снаряд попал в детский сад, а в поселке Врубовка — во двор школы.