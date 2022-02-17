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Производители сладостей и презервативов поднимут цены

Nestle и Reckitt предупредили о росте цен на свою продукцию

Фото: Valentin Flauraud / Reuters

Производители сладостей и презервативов — швейцарская Nestle и британская Reckitt — предупредили о росте цен на свою продукцию из-за повышения стоимости производства. Об этом сообщает «Би-би-си».

Nestle заявила, что уже подняла цены на 3,1 процента в четвертом квартале, чтобы компенсировать рост операционных расходов. По мнению представителей компании, в текущем году цены станут еще выше, чем в 2021-м. Со своей стороны Reckitt, владеющая в том числе Durex и Dettol, тоже предупредила о росте цен на фоне инфляции и увеличивающихся издержек.

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Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) констатировала, что мировые цены на еду рекордно выросли и превысили показатель 2011 года. В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, подскочило до 133,2 пункта — на 3,9 процента выше сентябрьского уровня. Как отметили в ФАО, рост продолжается уже третий месяц подряд. В частности, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6 процента — до 184,8 пункта.

Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио призвал покупателей по всему миру смириться с высокими ценами на продукты. Он объяснил, что для роста цен есть несколько причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Во-вторых, на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей.

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Платон Щукин
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