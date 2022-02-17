В России задумали вдвое снизить максимальные ставки по микрозаймам

Предельную ставку по потребительским кредитам и займам задумали радикально снизить. Так, в Госдуме обсуждается сокращение максимального значения вдвое, с текущего 1 процента до 0,5 процента в день вместо предложенных ранее 0,8 процента, пишет РБК.

Один из собеседников издания подтвердил соответствующую инициативу. По словам другого, с такой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, источник не уточнил.

Поправки, которые нацелены на ужесточение условий выдач ссуд, были внесены в Госдуму в ноябре 2021 года. Речь идет об изменениях в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО), выдающих самые дорогие микрозаймы.

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей, что стало рекордом с 2019 года. В конце декабря 2021 года представители Центробанка заявили, что намерены ужесточить регулирование микрофинансового рынка.