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В селах российского региона рассмотрят введение сухого закона

В бурятских селах Утата и Далахай намерены ввести сухой закон для снижения смертности

Фото: Shutterstock

В двух бурятских селах перебои с продажей алкоголя привели к значительному сокращению смертности среди населения, поэтому власти намерены ввести полный запрет на продажу алкоголя — сухой закон. Об этом сообщает «Новая Бурятия».

Как отмечается, на протяжении почти двух месяцев в селе Утата и шести месяцев в селе Далахай Закаменского района не продавали алкоголь. Это было связано со сменой собственников магазинов, торгующих спиртным. Как оказалось, установившийся по стечению обстоятельств сухой закон привел к значительному снижению смертности в поселениях.

По данным Закаменской центральной районной больницы, в улусе Утата в 2021 году наблюдалось снижение общей смертности среди населения на 33,3 процента — три человека против девяти в 2020 году. В селе Далахай между тем зафиксировали снижение смертности на 75 процентов — это на шесть человек меньше, чем в 2020 году.

В течение недели комитеты Народного Хурала — бурятского законодательного органа — рассмотрят вопрос внесения изменений в статью № 5 Закона Бурятии «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». Если изменения будут приняты, жители Утаты и Далахая больше не смогут купить алкоголь.

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С предложением, как отмечается, выступили сами жители. 18 февраля состоится заседание профильного комитета Народного Хурала.

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года в России увеличилось потребление водки на душу населения. По данным Росалкогольрегулирования, показатели реализации всей алкогольной продукции в стране выросли на 0,7 процента и достигли 982,3 миллиона дал. Наибольшие продажи водки за 2021 год в расчете на одного человека зафиксировали Сахалинской и Магаданской областях — 11,9 и 10,9 литра.

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Алина Гончарова
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