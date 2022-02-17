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Женщина проснулась среди ночи и обнаружила стоявшего возле ее постели незнакомца

Студентка из Ирландии рассказала о ворвавшемся к ней ночью мужчине

Фото: Shutterstock

Жительница ирландского города Корк рассказала в Twitter о том, как проснулась среди ночи и обнаружила, что возле ее постели стоит незнакомый мужчина. Ее пост не нашел понимания у пользователей соцсети.

21-летняя Кияра Коннолли спала в своей комнате в студенческом общежитии. Среди ночи она проснулась и увидела, что возле ее кровати в темноте стоит ворвавшийся в ее комнату мужчина. «Я закричала, и, к счастью, он ушел. Но это был очень травмирующий опыт. Пожалуйста, не забывайте закрывать двери, девочки», — заявила студентка. Она пояснила, что входная дверь не была закрыта.

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По словам женщины, незнакомец ничего не похитил, но явно прятался поблизости, прежде чем войти в ее комнату. Ирландка подчеркнула, что после этого случая больше не будет жить в общежитии.

Пост Коннолли набрал более 13 тысяч лайков. В комментариях к посту студентки оказалось много троллей, которые винили в произошедшем ее саму или заявляли, что ее история — выдумка. «Это действительно ужасно, такое ни с кем не должно происходить, но я не могу не спросить, кто вообще не запирает на ночь двери?», — написал один из них. Другой предположил, что Коннолли была под воздействием наркотиков.

Некоторые пользователи выступили в защиту студентки. «Комментаторов больше беспокоит, что она не закрыла дверь, чем тот факт, что мужчина ворвался ночью в ее дом и стоял возле ее кровати? Отлично», — отметил еще один пользователь.

Коннолли ответила на их комментарии: «Мы все забываем закрыть дверь. Неужели это значит, что мужчина имел право войти в дом и заставить меня бояться за свою жизнь?».

Женщина подчеркнула, что полицейские ведут расследование произошедшего, но до сих пор никого не арестовали.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Глазго семья обнаружила в доме пьяного незнакомца. Как выяснилось позже, накануне ночью шотландец вызвал такси в сторону своего дома, но по прибытии перепутал входную дверь.

Алиса Дмитриева
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