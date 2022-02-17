Зеленский назвал бессмысленными переговоры с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» назвал бессмысленными переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Нет, не пойдем. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают», — заявил Зеленский в ответ на вопрос, пойдет ли Киев на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

По его словам, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не решают политические вопросы. «Мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят», — отметил Зеленский.

Он полагает, что ДНР и ЛНР «фактически и юридически» не субъектны. «Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — сказал Зеленский.

При этом он сообщил, что спецслужбы ведут переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий об обмене удерживаемыми лицами. Но политические вопросы возможно решать только через Россию, подчеркнул президент.

«И поэтому Россия поднимает вопрос о том, чтобы выставить их субъектами. Но на самом деле это невозможно, это затягивание процесса», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямой диалог с ДНР и ЛНР не предусмотрен Минскими соглашениями.