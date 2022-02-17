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Зеленский попросил у Италии помощи в переговорах с Путиным

Премьер Италии Драги рассказал о просьбе Зеленского помочь организовать разговор с Путиным

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Рима помощи в организации переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги, передает РИА Новости

По словам премьера, Зеленский озвучил свою просьбу в телефонном разговоре. Об этом он также попросил собравшихся на встрече по Украине в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе, отметил Драги.

«Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол», — сказал премьер-министр.

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Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры и заявил, что готов к диалогу в любом формате. При этом, отметил он, от России никаких ответных сигналов не поступает.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев предлагает России встречу по вопросам, касающимся Донбасса. Москва, в свою очередь, советует обсуждать эти темы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Алиса Реброва
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