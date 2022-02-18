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Абрамович купил отель у бывшего мэра Геленджика

Миллиардер Роман Абрамович купил в Геленджике отель-пансионат «Кристалл»

Фото: Отель-пансионат «Кристалл»

Компания Millhouse, подконтрольная российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, приобрела в Геленджике отель-пансионат «Кристалл». Ранее объект принадлежал бывшему мэру города Сергею Озерову, занимавшему пост с 1998-го по 2007 год, сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Данные о смене собственника появились в начале февраля 2021 года. Отель площадью 4,5 тысячи квадратных метров находится на Туристической улице недалеко от моря. На территории располагается основной корпус отеля, открытый бассейн и несколько других построек. К отелю на правах аренды относится и участок в 1,5 гектара.

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По данным компании Colliers, рыночная стоимость объекта оценивается в 350-400 миллионов рублей. Эксперты предположили, что новый владелец может также построить гостиницу или комплекс апартаментов. Доход от объекта будет максимальным из-за растущего спроса на недвижимость в Краснодарском крае.

В декабре 2021 года компания Абрамовича купила в Геленджике участок с заброшенным стадионом «Спартак». Недвижимость площадью 2,2 гектара расположена в 100 метрах от Черного моря. Эксперты оценили стоимость территории в 300-400 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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