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Первая страна на Ближнем Востоке отменила все ограничения на въезд для туристов

С 20 февраля власти Бахрейна отменили ПЦР-тестирование и карантин для иностранных туристов

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Бахрейна приняли решение отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранные туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно постановлению управления гражданской авиации страны, с 20 февраля все путешественники,  прибывающие в королевство через Бахрейнский международный аэропорт, вне зависимости от статуса вакцинации освобождаются от ПЦР-тестирования и карантина. Бахрейн, таким образом, стал первой страной на Ближнем Востоке, отменившей все ограничения на въезд для иностранцев.

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Уточняется, что теперь российским туристам необходимо лишь получить визу по прибытии стоимостью пять бахрейнских динаров (примерно тысяча рублей).

«В марте в королевстве Бахрейн пройдет этап гонок "Формулы-1", состоится концерт легендарного Эрика Клэптона и группы Lion Kings. Все эти события несомненно привлекут в страну множество туристов, тем более, что весна — это еще и лучшее время для пляжного отдыха в Бахрейне», — отметили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Ранее сообщалось, что правительство Доминиканы приняло решение отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения с 17 февраля. Согласно новым правилам, посещать общественные места можно без предъявления сертификата о вакцинации или других документов, свидетельствующих об отсутствии COVID-19.

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Валентина Процкова
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