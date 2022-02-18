Первая страна на Ближнем Востоке отменила все ограничения на въезд для туристов

Власти Бахрейна приняли решение отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранные туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно постановлению управления гражданской авиации страны, с 20 февраля все путешественники, прибывающие в королевство через Бахрейнский международный аэропорт, вне зависимости от статуса вакцинации освобождаются от ПЦР-тестирования и карантина. Бахрейн, таким образом, стал первой страной на Ближнем Востоке, отменившей все ограничения на въезд для иностранцев.

Уточняется, что теперь российским туристам необходимо лишь получить визу по прибытии стоимостью пять бахрейнских динаров (примерно тысяча рублей).

«В марте в королевстве Бахрейн пройдет этап гонок "Формулы-1", состоится концерт легендарного Эрика Клэптона и группы Lion Kings. Все эти события несомненно привлекут в страну множество туристов, тем более, что весна — это еще и лучшее время для пляжного отдыха в Бахрейне», — отметили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Ранее сообщалось, что правительство Доминиканы приняло решение отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения с 17 февраля. Согласно новым правилам, посещать общественные места можно без предъявления сертификата о вакцинации или других документов, свидетельствующих об отсутствии COVID-19.