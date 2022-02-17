Доминикана отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Правительство Доминиканы приняло решение отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения с 17 февраля. Об этом сообщает информационное агенство ANI News со ссылкой на заявление президента республики Луиса Абинадера.

По его словам, теперь местные жители и туристы сами вправе решать, стоит ли им носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски. Кроме того, посещать общественные места можно без предъявления сертификата о вакцинации или других документов, свидетельствующих об отсутствии COVID-19.

«После этой долгой битвы с пандемией мы наконец-то начали возвращать нашу свободу», — заявил глава государства и отметил, что местные жители и отдыхающие нуждаются в «эмоциональном восстановлении» путем отмены антиковидных мер.

Уточняется, что подобное решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Доминикане и со снижением ежедневных случаев заражения. «Мы будем продолжать следить за ситуацией в стране. При этом мы уверены, что система здравоохранения полностью готова к любым неожиданностям», — заключил Абинадер.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Так, стоимость размещения в гостинице категории четыре звезды на десять ночей составит 187 тысяч рублей для двух отдыхающих. Пятизвездочные отели обойдутся туристам дороже — от 210 тысяч рублей на двоих на десять ночей.