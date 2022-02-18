Крупнейшая в мире криптобиржа добилась признания в России

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance добилась признания российскими банками и вошла в Ассоциацию банков России, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Представитель Binance добавил, что целью этого шага является начало диалога с федеральными органами власти и экспертами в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА).



Эта ассоциация — самое масштабное российское объединение кредитных организаций, в которых сосредоточено около 90 процентов активов банковской системы страны. Президиум совета Ассоциации банков России объявил о создании экспертного центра по ЦФА и криптовалютам. Подразделение будет заниматься подготовкой профессиональных суждений по вопросам, связанным с этими активами, и предоставлять ассоциации экспертно-аналитические материалы по теме, обобщая и распространяя международного опыт регулирования. Руководителем экспертного центра назначили менеджера по взаимодействию с органами власти Binance в России и СНГ Ольгу Гончарову.



«Мы создаем экспертный совет на перспективу и связываем большие надежды с приходом Ольги Александровны. (…) На наш взгляд, это хорошая кандидатура, чтобы возглавить площадку, на которой экспертное сообщество могло бы обсуждать подходы к регулированию и развитию цифровых финансовых активов», — заявил президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.





Директор Binance по Восточной Европе Глеб Костарев добавил, что их компания имеет обширный опыт в области работы с регуляторами. «Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России», — подчеркнул Костарев.

В конце января, после выхода доклада Центробанка с предложением запретить криптовалюты, основатель Binance, богатейший человек Китая и Азии Чанпэн Чжао предостерег Россию от запрета обращения и майнинга криптовалют. Он выразил мнение, что лучшим решением для государства станет не запрет, а грамотное регулирование криптовалютного рынка.