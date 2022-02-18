В Канаде задумались об усилении военного присутствия в Восточной Европе

Правительство Канады задумалось об усилении военного присутствия в Восточной Европе на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила глава минобороны страны Анита Ананд, передает CBC.

«Усиление нашего присутствия на восточном фланге НАТО, в частности, в рамках [военной миссии в Восточной Европе] Operation Reassurance, находится в самом верху списка моих приоритетов», — рассказала министр. По ее словам, в данный момент канадские военные анализируют способность выдерживать многочисленные обязательства по отправке войск, самолетов и кораблей в рамках миссий по всему миру.

Ананд также добавила, что Оттава еще не отправила обещанную военную помощь на Украину.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что Оттава предоставит Киеву летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США). Помимо этого, политик одобрил выделение дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (около 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины.