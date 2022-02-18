В Атлантике загорелось грузовое судно с тысячами премиальных автомобилей

Грузовое судно Felicity Ace, на борту которого находилось около четырех тысяч премиальных автомобилей производства компании Volkswagen Group, загорелось в Атлантическом океане, близ Азорских островов (автономный регион Португалии). Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 17 февраля. На борту корабля находились 22 члена экипажа и 3965 автомобилей класса люкс, включая такие марки, как Porsche, Audi и Lamborghini. Все люди были эвакуированы с судна силами португальских военных моряков и морской авиации.

По состоянию на четверг, 18 февраля, португальская береговая патрульная служба сообщает, что корабль размером практически 200 метров в длину продолжает гореть. Владелец судна организовал его буксировку, однако пока что операция не началась, и Felicity Ace дрейфует у Азорских островов.

Утром 18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Согласно информации на сайте marinetraffic.com, судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия). Отмечается, что на борту лайнера также находится 51 член экипажа.