«Империя Кремля» стала предметом разговора Тихановской и Кличко в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской в Мюнхене. Об этом киевский градоначальник сообщил в Telegram-канале.

Согласно сообщению, Кличко и Тихановская обсудили на юге Германии планы России. «Говорили о том, что Кремль пытается отстроить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи — независимые государства», — говорится в заявлении мэра.

Пресс-служба штаба белорусского оппозиционера передала, что Тихановская поблагодарила Кличко за большой бело-красно-белый флаг (БЧБ-флаг является символикой белорусской оппозиции — прим. «Ленты.ру»), который размещали над киевской мэрией, а также затронула положение белорусской диаспоры в Киеве.

Кличко приехал в Германию и уже выступил перед парламентом Баварии, призывая депутатов встать на защиту Украины. «Если мир "сдаст" Украину, это отзовется во всей Европе!» — грозил Кличко баварским народным избранникам. Политики находятся в ФРГ в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

14 февраля Кличко объявил, что готовит эвакуацию украинской столицы. Он создал в Киеве специальные комиссии, которые занялись вопросом эвакуации в случае вторжения на Украину Вооруженных сил России.