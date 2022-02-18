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Еще один российский регион захотел помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР

Кировская область заявила о готовности помочь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Кировская область заявила о готовности помочь эвакуированным жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы российского региона.

«На данный момент прорабатываются потенциальные пункты размещения беженцев. Количество уточняется», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Мурманская и Владимирская области также готовы оказать любую помощь эвакуируемым жителям самопровозглашенных республик.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения республики в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Марина Совина
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