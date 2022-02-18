Два российских региона захотели помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР

Два российских региона заявили о готовности помочь эвакуированным жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщат РИА Новости.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регион готов принять жителей ЛНР и ДНР, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике.

Владимирская область также готова оказать любую помощь эвакуируемым жителям самопровозглашенных республик, сообщил врио губернатора Александр Авдеев. «Будем готовы оказать любую помощь», — подчеркнул он.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.