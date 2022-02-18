Канского подростка-террориста поставили на учет склонных к экстремизму в СИЗО

Канского подростка Никиту Уварова, осужденного на пять лет лишения свободы за «обучение террористической деятельности», поставили на учет в СИЗО как склонного к экстремизму. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает Znak со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

По данным издания, это стандартная процедура ФСИН для всех, кто осужден по подобным статьям. Со временем Уварова могут снять с этого учета. Со слов Васина, настроение подростка на данный момент лучше, чем он предполагал, — Никита хочет учиться, изучать историю, язык, литературу, также он написал заявление о допуске к труду.

Ранее суд приговорил Уварова к лишению свободы сроком на пять лет и штрафу в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов дела освободили от ответственности по статье об обучении террористической деятельности, но за незаконный оборот взрывчатки их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ обвинили в создании террористического сообщества летом 2020 года. Основным доказательством по делу стал чат с перепиской и планы в шутку взорвать здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.