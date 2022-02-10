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Задумавшего взрыв здания ФСБ в Minecraft школьника осудили на пять лет колонии

В Канске суд приговорил к пяти годам колонии планировавшего теракт в Minecraft школьника

Скриншот: Игра «Minecraft»

В Канске выездная коллегия Восточного окружного военного суда признала виновным и приговорила к пяти годам лишения свободы школьника Никиту Уварова, который хотел взорвать здание ФСБ в Minecraft; двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по одной из статей как оказавших помощь следствию. Об этом в четверг, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Восточном окружном военном суде.

Согласно решению суда, Уварову назначено лишение свободы сроком на пять лет и штраф в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов освободили от ответственности по статье об обучении террористической деятельности, но за незаконный оборот взрывчатки их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно.

Как стало известно ранее, гособвинитель попросил 1-й Восточный окружной военный суд назначить троим канским школьникам реальное лишение свободы сроком от 6,5 года воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы. На всех троих также предлагалось наложить штраф — по 50 тысяч рублей.

В создании террористического сообщества троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ обвинили летом 2020 года. Основное доказательство по делу — чат с перепиской и задуманные планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

В ходе следствия обвинение в создании террористического сообщества сняли «за отсутствием в действиях всех троих состава преступления». Но обвинения по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ остались, так как в переписке подростков силовики нашли инструкции по изготовлению светошумовых гранат и призывы к партизанству. До августа 2021 года подростки находились под арестом в изоляторе.

Также ранее Уваров, выступавший с последним словом, рассказал на суде в Канске об угрозах со стороны силовиков и давлении на мать.

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Леонид Микуляк
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